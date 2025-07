Ventimiglia, il 13 luglio la 'Cena in bianco': ecco come aderire

La sera di domenica 13 luglio dalle 20,00 nei giardini pubblici "Tommaso Reggio" di Ventimiglia si svolgerà la classica 'cena in bianco'.

La serata è aperta a tutti con partecipazione gratuita, come noto il dress code prevede il bianco totale sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per gli addobbi dei tavoli.

Gli organizzatori, Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio e il supporto tecnico-logistico della Città di Ventimiglia forniranno tavoli e panche prenotando al 3472356624, chi lo desidera potrà portare tavoli e sedie da casa.

Nel pomeriggio sarà già visibile una mostra di quadri di autori ventimigliesi a cura dell’Associazione Venti d’Arte.

L’allestimento dei tavoli inizierà alle ore 20,00 e la cena, dopo il suono della campanella bianca, alle ore 21,00. La serata sarà accompagnata dalle musiche di DjClaudio, sono previste diverse attrazioni artistiche a sorpresa.

Sarà una serata dall’atmosfera particolare, tema “Una serata all’Opera”, dell’educazione (rispetto per il luogo e commensali) dell’ecologia (lasciare il luogo più pulito ed in ordine di come si è trovato), dell’etica (comportamento decoroso e tranquillo), dell’estetica (cura dell’abbigliamento e delle decorazioni dei tavoli; candele, fiori, tovaglie, tovaglioli e altri addobbi bianchi), dell’eleganza (in premio per il tavolo più bello una bicicletta…bianca).

Si mangerà solo seduti a tavola, non buffet, non pic nic. Sono ammesse e gradite posate, piatti e bicchieri in materiale biodegradabile, coltelli solo con lama e punta arrotondati, sono vietati i superalcolici. Sarà una serata in allegria e relax con spirito di amicizia e condivisione, una serata da passare con la compagnia di amici vecchi e nuovi creando tutti insieme un ambiente magico e unico.

Ampio parcheggio gratuito a pochi metri in piazza del Comune

Info e prenotazioni: tel 3472356624