Sanremo: perde gasolio dal camion e 'invade' parte di via D'Annunzio, lieve incidente per uno scooter e strada chiusa (Foto)

Perde gasolio in via Gabriele D’Annunzio e la strada viene chiusa per la bonifica dell’asfalto, anche dopo la caduta di una giovane che viaggiava in scooter.

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi sulle immediate alture di Sanremo. Un camion, che era in transito, ha iniziato a perdere carburante senza che il conducente se ne rendesse subito conto.

Fermatosi poco dopo ha subito avvertito le forze dell’ordine che hanno a loro volta chiesto aiuto a Vigili del Fuoco ed operai comunali per bonificare la via. Nel frattempo, purtroppo, una donna a bordo di uno scooter ed ignara della situazione, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Ha riportato lievi ferite ed è stata portata in ospedale.

Al momento via D’Annunzio è chiusa al traffico per consentire le operazioni di bonifica.