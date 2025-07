Ignorati i limiti di velocità: Camporosso realizzerà tre nuovi passaggi pedonali rialzati (Foto)

Camporosso realizzerà tre nuovi passaggi pedonali rialzati. Una decisione presa dall'Amministrazione comunale per garantire sicurezza ai pedoni dopo aver constatato il non rispetto, molto frequente, dei limiti di velocità previsti sulle strade urbane.

Verranno posizionati entro la fine dell'anno in corso Vittorio Emanuele e in via Roma. "Constatiamo con rammarico che i limiti di velocità sulle strade urbane del nostro territorio vengono troppo spesso ignorati da alcuni conducenti, creando situazioni di pericolo, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai pedoni" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Per affrontare e mitigare questa criticità, l’Amministrazione ha previsto la realizzazione di tre nuovi passaggi pedonali rialzati: due in corso Vittorio Emanuele e uno in via Roma".

"L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni, inducendo un effettivo rallentamento dei veicoli in prossimità degli attraversamenti e promuovendo una viabilità più sicura e rispettosa delle regole" - sottolinea il primo cittadino - "I lavori, già approvati dalla Provincia di Imperia, in quanto ente proprietario della strada interessata, verranno eseguiti entro l’anno e comportano una spesa complessiva di circa 40.000 euro".