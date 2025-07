Elisoccorso notturno in Valle Argentina: la soddisfazione del vice Presidente Piana e dell’Assessore Nicolò

Un altro traguardo importante per la sanità e la sicurezza dell’entroterra ligure è stato raggiunto con l’inaugurazione del nuovo sito operativo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) notturno nel comune di Triora, un presidio fondamentale che consentirà l’operatività dell’elisoccorso anche nelle ore notturne in Valle Argentina”. Così Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega all’Entroterra.

“Stiamo parlando di territori che soffrono maggiormente l’isolamento e la distanza dai presidi ospedalieri – aggiunge Piana - Con questa nuova operatività notturna, si riducono drasticamente i tempi di intervento nei casi di emergenza, garantendo maggior tempestività. È un segnale concreto di attenzione verso le nostre comunità montane, che meritano servizi adeguati e risposte efficaci”.

“L’attivazione delle nuove piazzole abilitate al volo notturno – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – segna un importante passo in avanti nel rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza sul nostro territorio. Disporre di strutture operative anche nelle ore notturne significa ridurre significativamente i tempi di intervento e garantire un accesso più tempestivo alle cure, soprattutto per i cittadini che vivono in zone interne o più lontane da raggiungere. Il nostro obiettivo è proprio questo: costruire un sistema sanitario sempre più efficiente e capillare”.