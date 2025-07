'Sanremo Street Music Festival': la Città della Musica diventa palcoscenico per i talenti emergenti

Conto alla rovescia per prima edizione del “Sanremo Street Music Festival” in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio: un evento musicale nazionale dedicato ai talenti emergenti che animerà le vie della città trasformandole in un grande palcoscenico a cielo aperto.

“Questo festival – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - nasce con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e offrire visibilità ai migliori artisti di strada italiani, in linea con la vocazione musicale della città. Un evento che celebra la creatività, la passione e il talento, confermando Sanremo come “Città della Musica” proprio anche per la capacità di innovare e valorizzare nuove forme di espressione artistica. Ringrazio l’ufficio turismo che, con impegno e professionalità, ha lavorato all’organizzazione di quest’iniziativa di rilievo nazionale”.

Nella “due giorni” musicale, 16 artisti selezionati tramite una call nazionale terminata il 20 giugno (è avvenuta tramite piattaforma www.theopenstage.it e la relativa app mobile), si esibiranno nella fascia oraria 18.30-20.30 in quattro postazioni dislocate nel centro cittadino, ovvero:

1) via Matteotti, 2

2) via Matteotti, 138

3) via Escoffier, 42

4) piazza Borea D’Olmo

La finale con la premiazione si svolgerà sabato 5 luglio dalle 21.30 alle 23.30 in piazza Borea d’Olmo.

Durante il festival, i musicisti proporranno brani originali e reinterpretazioni, coinvolgendo il pubblico con performance dal vivo in uno spirito autentico e partecipativo. Il pubblico potrà votare gli artisti nei pressi delle postazioni dove si esibiscono semplicemente inquadrando un QR code. Infine, una giuria tecnica selezionerà i quattro finalisti che si sfideranno nella grande serata conclusiva di sabato 5 luglio, in piazza Borea d’Olmo. Il vincitore riceverà in premio la produzione di un brano professionale e, se in possesso dei requisiti, l’accesso diretto ad Area Sanremo. La partecipazione è gratuita, aperta a musicisti italiani e stranieri, anche minorenni dai 16 anni in su.

Durante la serata finale del “Sanremo Street Music Festival” del 5 luglio, alle 21.30, sarà annunciato ufficialmente l’avvio del nuovo servizio digitale per la gestione delle esibizioni degli artisti di strada, ovvero l’OpenStage: attraverso un’app dedicata, i musicisti potranno prenotare gli spazi, gestire gli orari e registrare la propria presenza in modo autonomo e trasparente.

Il sistema, già adottato in altre città italiane come Milano, Verona, Torino, Lucca e Como, offrirà al Comune un backoffice completo per il monitoraggio delle esibizioni, permettendo alla polizia locale di contrastare le performance abusive e garantire il rispetto delle regole. Il servizio sarà attivo a Sanremo dai primi giorni di settembre a seguito anche della recente approvazione con delibera di Consiglio comunale del nuovo regolamento dell'arte di strada, con una campagna informativa rivolta a cittadini e artisti. Una svolta innovativa che unisce tecnologia e creatività per valorizzare la musica di strada.