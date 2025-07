La via del sale tra storia e tradizione, convegno a Ventimiglia (Foto)

La via del sale tra storia e tradizione sarà il tema al centro del convegno che verrà proposto dall’associazione Terra di Ponente, nell’ambito dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell’ Agosto Medievale ventimigliese, il 4 luglio alle 21 nella sala convegni di Sant'Agostino in piazza Ettore Marco Bassi a Ventimiglia.

"La storia di Ventimiglia non finisce mai di stupire, l’associazione Terra di Ponente attraverso questo convegno vuole riportare alla luce le antiche vie commerciali che partivano da Ventimiglia attraversando la valle del fiume Roia e quella della val Nervia per portare verso il basso e alto Piemonte quello che in quel periodo medievale veniva considerato l’oro bianco: il sale" - fanno sapere gli organizzatori.

Un incontro che prevede diversi relatori con intermezzo musicale a cura di Elena Mazzullo. Seguirà un momento conviviale. "Il convegno vedrà i relatori Beatrice Palmero, Andrea Eremita e Romeo Ferrero raccontarci la storia della via del Sale attraverso aneddoti e tradizioni" - svelano gli organizzatori - "Vi aspettiamo".