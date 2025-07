Bordighera lancia una nuova piattaforma digitale per favorire il dialogo tra Comune e operatori turistici

Il Comune di Bordighera compie un nuovo passo avanti nel percorso di valorizzazione e coordinamento del comparto turistico locale presentando 'Bordighera City', lo strumento digitale pensato per rafforzare la comunicazione e la cooperazione con e tra gli operatori del territorio. Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di facilitare l’accesso alle informazioni turistiche, garantendo aggiornamenti puntuali su eventi, iniziative, progetti e comunicazioni istituzionali in tema, e al tempo stesso di costruire una rete sempre più coesa tra chi ogni giorno contribuisce a promuovere Bordighera come destinazione d’eccellenza.



Questo nuovo strumento è il risultato di un lavoro condiviso e di ascolto delle esigenze del territorio. Non si tratta di una semplice bacheca informativa, ma di un vero e proprio ambiente collaborativo, pensato per stimolare il confronto, raccogliere idee e costruire insieme nuove opportunità per il turismo cittadino. L’iniziativa, già condivisa durante gli ultimi Tavoli del Turismo, rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Destination Management intrapresa dalla Città di Bordighera. Il nuovo sistema permetterà agli operatori accreditati di accedere a contenuti in continuo aggiornamento e, soprattutto, di interagire attivamente, fornendo contributi, proposte e feedback all’Ufficio Turismo e allo IAT. A brevissimo gli operatori riceveranno una guida dettagliata con le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma.

"Invitiamo tutti gli operatori a prendere parte a questo progetto, che mira a creare una rete territoriale più forte, informata e partecipativa, a beneficio dell’intero ecosistema turistico - dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito -. Sosteniamo con convinzione l'importanza della sinergia tra pubblico e privato e non a caso abbiamo voluto da subito condividere con il Tavolo del Turismo sia le scelte strategiche del Piano di Sviluppo 2021 - 2030 sia le iniziative e gli strumenti, come 'Bordighera City', che ne sono concreta applicazione. Desidero ringraziare il Destination Manager e la società Winedering, l'Ufficio Turismo del Comune, il Digital Manager e lo IAT per l'impegno, la professionalità e la dedizione con cui lavorano a questo fondamentale percorso di crescita per Bordighera".