Ventimiglia, sold out per lo spettacolo teatrale “Ridere o piangere?” (Foto)

Visibilmente commosso dal profondo messaggio di pace finale il pubblico presente si è alzato in piedi ad applaudire per alcuni minuti. "Sono veramente soddisfatta e ringrazio tutti gli organizzatori per il successo dello spettacolo" - dichiara l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Serena Calcopietro - "Un evento che non solo ha dato l’avvio alla stagione teatrale nella splendida cornice del teatro romano ma è stato anche capace di emozionare tutti i presenti”.

La regista Villa desidera ringraziare sentitamente "l’Amministrazione e l’Area Archeologica di Nervia, per aver permesso e sostenuto questo spettacolo, promotore di un teatro di qualità, accessibile a tutti" - sottolinea - "Fare cultura e arrivare al cuore della gente è per noi una missione artistica e di vita. Lo spettacolo, che, come prima data, è andato in scena in versione itinerante nel meraviglioso borgo di Vallecrosia Alta, con il patrocinio del Comune, registrando anche qui una grandissima affluenza di pubblico, è frutto di un intenso Laboratorio teatrale di molti mesi, in cui ci si è interrogati sulla funzione del teatro e dell’arte nei secoli con un lavoro attoriale importante su corpo, voce e sentimenti. La Compagnia di FormAzione Lab in collaborazione con il Teatro della Luna ringrazia i fotografi: Fabio Acquista per gli scatti di Ventimiglia, Fabio Lazzaro, Alessio Mercadante e Salvatore Russo per gli scatti di Vallecrosia mentre Devoto Service per luci e suoni al teatro romano".