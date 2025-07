Polemiche sull'ospedale nuovo di Taggia: i Consiglieri regionali ponentini "La struttura si farà, sarà all'avanguardia e di alta qualità"

"È doveroso chiarire che l'allarmismo dell'opposizione è dettato solo dalla volontà di fare disinformazione, al punto che viene citata una delibera di giunta che nulla ha a che fare con la realizzazione dell'ospedale di Taggia, sul cui futuro non ci sono né dubbi né cambi di posizione. La Regione non ha mai messo in discussione la realizzazione di questa infrastruttura sanitaria fondamentale per il Ponente ligure. La distribuzione di risorse ai progetti relativi a tutti gli ospedali liguri è dettata da un decreto ministeriale e non avrà conseguenze sulla realizzazione della struttura di Taggia". Intervengono in questo modo, dopo le ultime dichiarazioni polemiche sull’Ospedale nuovo di Taggia, i consiglieri regionali di maggioranza della provincia di Imperia (Chiara Cerri, Veronica Russo, Walter Sorriento e Armando Biasi).

I consiglieri, che vogliono fare chiarezza e respingere le accuse infondate che stanno circolando nelle ultime ore, precisano inoltre che è stato già dato il via libera alla fase progettuale attraverso gara pubblica e contemporaneamente si sta iniziando la complessa fase degli espropri, non vi è alcun disinteresse della Regione Liguria: "Siamo davanti a un'opera imponente, che comporta procedure tecniche e amministrative delicate. È facile fare demagogia, più difficile affrontare la realtà con responsabilità e trasparenza. È paradossale, che oggi, chi ci fa la morale rappresenti di fatto un partito che si è sempre opposto alla creazione di questo ospedale. L’Ospedale Unico di Taggia – concludono Cerri, Russo, Sorriento e Biasi – si farà. E sarà una struttura sanitaria all’avanguardia e di alta qualità, al servizio dei cittadini della provincia di Imperia".