Temperature record per giugno e disagio da caldo: nuova massima da 39.7°C in Liguria e nell'Imperiese picco di quasi 35 gradi

Anche oggi le temperature restano ampiamente al di sopra dei valori climatologici. I valori minimi sono risultati particolarmente elevati nei capoluoghi, con 25.7°C a La Spezia, 26.3°C a Imperia, 27.0°C a Savona e 28.0°C a Genova. Anche i valori massimi ieri sono rimasti molto alti: Rocchetta Nervina 34,8, Dolcedo ed Airole 34, Ventimiglia 33,5, Pieve di Teco e Cipressa 32,7, Pigna 32,2, Sanremo ed Imperia 30,9, Triora 29,8, Nava 26,2 e Verdeggia 26,1. La massima assoluta in Liguria è stata registrata a Padivarma (zona C e Magra), con 39.7°C, nuovo valore record nel mese di giugno per la regione.

Le minime della notte hanno toccato picchi elevati, con Sanremo a 28 gradi, Ventimiglia 27,8 Imperia 26,9 mentre in montagna sono state decisamente più fresche: Bajardo 21,6, Triora 19,1, Pieve di Teco 17,8 e Nava 13,8.

Permangono quindi condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, come indicato anche nell’avviso meteorologico emesso oggi dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria. L’avviso di oggi segnala inoltre una bassa probabilità di temporali forti per oggi.

Nello specifico oggi, come segnala l'Arpal, l'approssimarsi di un disturbo in quota determina un aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali tra deboli e moderati (possibili allagamenti localizzati, isolate raffiche di vento, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Si mantengono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, con conseguenti condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo anche sulla nostra provincia.

In allegato all'articolo, l'avviso emanato da Arpal.