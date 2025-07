Cerimonia Anioc e Maestri del Lavoro a Sanremo: tra spiritualità, riconoscimenti e impegno per la comunità (foto)

Domenica 29 giugno si è svolta a Sanremo una significativa cerimonia conviviale organizzata dall’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), in collaborazione con i Maestri del Lavoro, ovvero coloro che, su nomina della Presidenza della Repubblica, si sono distinti per meriti eccezionali nel campo del lavoro e dell’impegno civile e sociale.



La giornata ha coinvolto una quarantina di partecipanti ed è iniziata con una Santa Messa presso Villa Santa Clotilde, celebrata da Don Fulvio Ferrari. La celebrazione è stata accompagnata dalle letture eseguite da un socio dei Maestri del Lavoro e da un socio dell’ANIOC. Al termine della funzione sono state recitate le preghiere del decorato e del Maestro del Lavoro. Don Fulvio ha poi guidato i delegati e i loro familiari in una visita alla cameretta dove è scomparso il Beato Don Luigi Orione, figura centrale di spiritualità e carità cristiana



Il momento conviviale si è poi spostato al Ristorante Marinella, dove, dopo l’introduzione del Delegato Provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino, tutti i presenti hanno cantato con partecipazione l’Inno Nazionale, dando inizio a un pranzo all’insegna della condivisione e del sentimento cavalleresco.



Alla cerimonia erano presenti:

• Il Delegato Comunale di Sanremo, Cav. Gianni Ostanel,

• Il Delegato Comunale di Imperia, Cav. Antonello Motosso,

• Il Delegato Intercomunale di Ventimiglia, Cav. Gaetano Scullino.

L’evento è stato organizzato con la preziosa collaborazione dei Maestri del Lavoro della Provincia di Imperia, guidati dal Console Provinciale Cav. Uff. Massimo Napoli, anche Console Emerito all’estero.

Durante il pranzo sono stati accolti ufficialmente nell’associazione:

• Il Cavalier Ammiraglio Giuseppe Bonelli,

• Il Cavaliere Massimino Filippi,

• Il socio onorario Gian Ranise,

con la cerimonia di “spillatura” condotta dal Delegato Comunale Cav. Gianni Ostanel. Sono stati inoltre ricordati i nuovi cavalieri entrati nell’associazione negli ultimi mesi:

• Il Cav. Stefano Ferlito,

• La Cavaliere della Repubblica Carla Vacchino,

• Il Maestro del Lavoro Vincenzo Benza.



Il Console Provinciale Cav. Uff. Massimo Napoli, nel suo intervento, si è congratulato per l’ampia partecipazione, elogiando i neo Maestri del Lavoro insigniti lo scorso 1° maggio,

delle Neo MdL: Mara Biamonti e Mariano Maria Dolores (Dipendenti CoSeVa) e Laura Croesi (Hotel Parigi di Bordighera). Ha inoltre sottolineato l’importanza del loro ruolo nella società. Ha poi illustrato il progetto Scuola-Lavoro, che i Maestri del Lavoro stanno portando avanti nelle scuole secondarie, in collaborazione con docenti e dirigenti scolastici, per orientare i giovani verso il mondo del lavoro con consapevolezza, preparazione e senso civico.



Alla giornata conviviale ospite delle due Associazioni, Don Floribert, parroco della Chiesa dell’Annunciazione di Borgo Tinasso, che ha contribuito a mantenere viva la dimensione spirituale dell’incontro.

Tra i presenti, anche il Cav. Uff. Eugenio Di Meco, che ha recentemente festeggiato 91 anni, accolto con affetto e gratitudine da tutti i convenuti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’imprenditore ed esportatore floricolo Sergio Viglietti, che ha collaborato, con gli organizzatori preparando splendide confezioni di rose che sono state offerte dalla Delegazione ANIOC di Sanremo e dal Consolato Provinciale Mdl, a tutte le signore presenti, un gesto molto apprezzato e simbolico.



Il Console Provinciale Massimo Napoli ha inoltre conferito il riconoscimento di “Amico dei Maestri del Lavoro della Provincia di Imperia n. 3” al Cav. Giuseppe Ruta, per la sua vicinanza e il suo sostegno costante.



Grande apprezzamento è stato espresso per i messaggi di saluto inviati dal Vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e dall’Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi, quest’ultimo tramite un messaggio vocale.



Le due associazioni, ANIOC e Maestri del Lavoro, continueranno il loro cammino congiunto nel segno del servizio, della cittadinanza attiva e della solidarietà, promuovendo nei prossimi mesi nuovi progetti sociali, benefici e umanitari a favore della comunità sanremese.