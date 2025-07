Valle Argentina: giovane 24enne caduto nella zona di Langan, mobilitazione di soccorsi in atto

Un giovane di 24 anni in bicicletta è caduto, questa mattina sulla SP 65 nella zona di Langan, in Valle Argentina, per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto stanno confluendo i soccorsi con il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo, il Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco.

E’ stato allertato anche l’elicottero per raggiungere velocemente la zona dell’incidente. Al momento non si conosce ancora la dinamica dei fatti e le condizioni del giovane. Maggiori particolari più tardi.