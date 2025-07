Negli ultimi mesi diverse proteste degli utenti: ora Rivieracqua ha rafforzato i servizi commerciali di supporto

Rivieracqua ha annuncia il potenziamento del proprio servizio di assistenza commerciale ai clienti attraverso il rinnovamento del call center telefonico e l’introduzione di un innovativo sportello online per garantire risposte più rapide e una gestione semplificata delle richieste da parte dell’utenza.

Operativo già da metà giugno il call center che, mantiene invariati il numero verde (800.331.331) e gli orari di servizio (da lunedì a venerdì 8-20 e sabato 8-13), è stato aggiornato per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti. Gli operatori saranno a disposizione per fornire supporto su pratiche commerciali come l’autolettura, la richiesta di domiciliazione bancaria, la cessazione o voltura di un contratto, la modifica dell’indirizzo per l’invio delle bollette, la richiesta di duplicati e altre informazioni utili.

Contestualmente è stato lanciato anche il nuovo sportello online, accessibile al seguente link, che consente agli utenti di svolgere comodamente da casa le principali pratiche amministrative. Tra i servizi disponibili: comunicazione autolettura, voltura, subentro, cessazione di contratto, invio reclami, richieste di rettifica della fatturazione, consultazione dello storico dei consumi e download dei duplicati bolletta. Numero verde, orari e tipologie di pratiche gestibili tramite il call center nonché modalità di accesso e pratiche gestibili tramite il portale online saranno disponibili anche sul sito ufficiale dell’azienda. Per una gestione più efficiente delle segnalazioni tecniche e per evitare code agli sportelli, l’azienda ricorda che le segnalazioni dei guasti devono essere effettuate tramite il numero verde dedicato, disponibile sul sito ufficiale di Rivieracqua. Gli sportelli territoriali restano a disposizione per informazioni e per pratiche esclusivamente di natura commerciale.

L’azienda sta lavorando all’apertura del nuovo sportello fisico di Ventimiglia che sarà operativo entro la fine dell’estate. La nuova sede offrirà un servizio potenziato sia in termini di personale che di orari di apertura, che saranno estesi.