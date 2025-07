Ospedale di Taggia, slittano i fondi: il Consigliere regionale Enrico Ioculano “Il Ponente non può più aspettare”

"Il nuovo ospedale del Ponente subisce un grave rallentamento: la Regione Liguria ha deciso di riallocare 15 milioni di euro inizialmente destinati al progetto, dirottandoli verso l'Ospedale Galliera di Genova. La delibera regionale n. 396 del 23 giugno motiva la scelta con il ritardo del cronoprogramma e si limita a un generico impegno a reintegrare i fondi in futuro, senza indicare tempi certi né fonti di copertura sicure. Una decisione che rappresenta la cartina tornasole dei ritardi che stanno compromettendo ulteriormente la realizzazione di un’opera attesa da anni da cittadini, operatori sanitari e amministratori locali". Interviene in questo modo il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano.

"Non è più tempo di tentennamenti. La Provincia di Imperia - prosegue - ha diritto a una programmazione sanitaria chiara, a un sistema sanitario moderno, funzionale e lontano dai campanilismi. Il nuovo ospedale di Taggia è l’unico modello in grado di garantire davvero un cambio di passo in Asl1, permettendo al contempo di ottimizzare le prestazioni ospedaliere e di riorganizzare il territorio con presidi decentrati per la gestione della cronicità e della bassa intensità di cura. Presenterò a breve un’interrogazione urgente alla Giunta regionale per chiedere chiarezza sulle risorse disponibili, un cronoprogramma aggiornato e l’apertura di un confronto stabile con il territorio. È necessario affrontare la situazione con lucidità e concretezza. La credibilità delle istituzioni si misura anche nella capacità di rispettare gli impegni presi".

"Il nostro territorio - termina - non può più aspettare. Il nuovo ospedale è decisivo per dare efficienza, qualità e visione al sistema sanitario del Ponente".