Castel Vittorio si prepara alla 55ª Sagra del Turtun, domenica 3 agosto tra tradizione, sapori e musica

A Castel Vittorio fervono i preparativi per la 55ª edizione della Sagra del Turtun, in programma domenica 3 agosto. Un evento molto atteso, che ogni anno richiama curiosi, buongustai e amanti della tradizione. L’evento è stato riconosciuto come evento autentico ligure ed è sostenuto dal contributo di regione Liguria- Assessorato al Turismo

Organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, la sagra celebra uno dei piatti simbolo della cucina contadina locale: il Turtun, una sfoglia sottile e rugosa ripiena di ingredienti semplici ma ricchi di gusto, preparata con maestria dalle donne del paese. Una vera delizia, figlia della memoria e della creatività rurale.

Al centro dell’evento torna anche quest’anno il concorso gastronomico, giunto alla 11^ edizione e aperto a tutti gli appassionati di cucina, non solo locali. A coordinarlo sarà il giornalista enogastronomo Claudio Porchia, che guiderà anche la presentazione della manifestazione. La giuria, composta da esperti e professionisti del settore, valuterà i Turtun in gara secondo criteri come forma, profumo, sapore, consistenza e bellezza delle tipiche “rughe”. Tra i nomi in giuria: Daniela Borghi (giornalista),Raffaella Fenoglio (blogger)e Sally Semeria (sommelier) , Federica Leuzzi (nutrizionista), Gianstefano “Walter” Orengo, Arianna Guglielmi e gli chef Paolo Masieri (Presidente giuria) e Federico Lanteri.

La premiazione del Turtun vincitore dell'edizione 2024

Le valutazioni si svolgeranno a partire dalle ore 16.00 nella piazza principale del paese.

Chi desidera partecipare al concorso dovrà consegnare il proprio Turtun presso la sede della Pro Loco prima dell’inizio della gara. La partecipazione è gratuita. I Turtun in gara non verranno restituiti, ma saranno distribuiti al pubblico per la degustazione.

La giornata sarà arricchita anche da eventi collaterali, tra cui la presentazione del libro “Le ricette detox -sapori, profumi e consigli per depurarsi e tornare in forma” di Raffaella Fenoglio, seguita dalla premiazione alle ore 18.00. Dalla stessa ora sarà possibile acquistare i Turtun preparati dalla Pro Loco.

Dalle 19.30, la festa prosegue con la cena sotto le stelle, dove si potranno gustare le specialità di Castè: Turtun, coniglio, grigliate e dolci tradizionali.

Per vivere al meglio la serata, è consigliata la prenotazione del tavolo:

Simona 320 1876798 – Stefania 366 7120834