La Fidapa di Sanremo e Ventimiglia sul 'Treno delle Meraviglie': splendidi paesaggi zigzagando tra l'Italia e la Francia

Ingrid Biancheri, presidente di Fidapa Ventimiglia Porta d'Italia, e Gabriella Imperlini di Fidapa Sanremo, hanno accompagnato sabato scorso dalla stazione di Ventimiglia un nutrito gruppo di socie e amici sul 'Treno delle Meraviglie' che raggiunge Cuneo superando montagne, solcando splendidi paesaggi zigzagando tra l'Italia e la Francia. Risultato primo nel concorso I luoghi del Cuore de FAI, il treno necessita di continue attenzioni mediatiche e la Fidapa ha raccolto l'invito.

A bordo Rita Zanolla ha raccontato curiosità e storie dei luoghi attraversati e Marco Galfrè ha svelato gli elementi ingegneristici che rendono questa linea un unicum. Alle stazioni gli Amministratori locali Ventrella e Vassallo, Molinari, Biancheri e Mariotti hanno salutato i viaggiatori perché gli amministratori e i sindaci e i vice sindaci hanno voluto sottolineare il messaggio della importanza delle vie di comunicazione come veicoli di mobilità e trasmissione di pensiero e progettualità

A Cuneo la delegazione FAI attendeva il gruppo per una scoperta e riscoperta della città e in particolare il quartiere Liberty. Sosta d'obbligo in un caffè storico e ritorno a Ventimiglia col treno delle Meraviglie che svela squarci e sorprese paesaggistiche ad ogni tornante. Fidapa Sanremo e Ventimiglia ringraziano i partners che hanno creduto e supportato a vario titolo il progetto.