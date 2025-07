Sanremo: inquinamento acustico al Polo Nord, un lettore "La situazione è identica in tutta la città"

Un nostro lettore, M.A., ci ha scritto dopo aver letto la denuncia del lettore sul rumore nel quartiere del Polo Nord:

“Aggiungo che sembra impossibile ma nessuno in comune sente le continue sirene di ambulanze e guardia medica? Caso strano… il sabato di riducono e la domenica quasi spariscono... le emergenze. Che dire poi delle centinaia di ‘cinquantini’ smarmittati che viaggiano ben oltre i limiti? Ai miei tempi i vigili intervenivano eccome! Infine le discoteche e i bar che in estate fino alle 4 del mattino ‘allietano’ i tentativi di sonno di turisti e cittadini. Insomma forse non avremo un grande inquinamento dell'aria ma sicuramente siamo una delle città con inquinamento acustico più elevato”.