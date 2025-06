Ventimiglia, svelati i nuovi costumi 'Blu di Fuoco' degli Sbandieranti dei sestieri e musici: tra tradizione e innovazione

Un chiostro gremito ha fatto da cornice, nella serata di ieri, alla presentazione ufficiale dei nuovi costumi degli Sbandieranti dei sestieri e musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia. L’evento si è svolto nello storico Chiostro di Sant’Agostino, luogo simbolo della cultura cittadina, e ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Sindaco, la Giunta Comunale, l’associazione SPES e diversi esponenti della vita sociale e culturale ventimigliese.

La rappresentativa comunale, che da anni porta alto il nome della città in rievocazioni storiche e manifestazioni folkloristiche in tutta Italia, si è mostrata in una veste completamente rinnovata. I nuovi costumi, realizzati in tessuto jeans e caratterizzati dai colori blu, rosso e giallo — assieme ai richiami dei sestieri storici della città — segnano un’evoluzione stilistica significativa, capace di unire modernità e rispetto per la tradizione.

La parola d’ordine della serata è stata identità. Quella di una Ventimiglia che guarda al futuro con orgoglio, senza rinunciare alle proprie radici. E proprio gli sbandieratori, nel cuore dell’evento, hanno incarnato questo spirito: giovani e meno giovani, uniti dalla passione per la storia e il senso di appartenenza a una comunità.

«Siamo fieri di poter contare su una rappresentativa comunale così attiva, che mantiene viva una delle nostre tradizioni più autentiche», ha dichiarato il Sindaco durante il suo intervento. Un messaggio condiviso anche dai rappresentanti di SPES e dai numerosi cittadini accorsi per assistere all’evento.

La serata si è conclusa tra applausi, fotografie e un forte senso di comunità. I nuovi costumi degli sbandieratori non sono solo un cambiamento estetico, ma il simbolo di una Ventimiglia viva, dinamica e orgogliosa del proprio patrimonio. Un patrimonio che continua a sventolare alto, come le bandiere dei suoi sbandieratori!