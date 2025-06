Sanremo, bellezza offuscata dal degrado, una lettrice "Basta guardare la Francia per imparare" (foto)

"Scrivo a questa redazione perché amo Sanremo, ho 74 anni e da 60 vengo in vacanza qui dove ho un appartamento, sono disgustata dallo stato delle cose che rendono Sanremo una città trascurata e sporca. Penso che non siano solo i turisti maleducati ma si nota sporcizia anche fuori stagione perciò traete voi le conclusioni. Vi mando le fotografie di ciò che ritengo vergognoso. Da quanti anni godiamo di questo spettacolo? Non si può abbattere pulire e fare un parcheggio? Basta fare un giro in Francia per imparare come si fa e in tempi brevi.

Lascio la parola alle fotografie

Una sanremese di affezione".