Ponte sull'Argentina, Enzo Jorfida: "Nessuna alternativa al percorso"

Enzo Jorfida torna sulla questione del ponte sull'Argentina e sulla demolizione del ponte prevista dal 1 settembre:

"Dunque i Comuni di Taggia e Riva Ligure e Regione Liguria hanno deciso che con il 1° settembre il ponte della ciclopedonale che attraversa il torrente Argentina nelle vicinanze del suo sbocco al mare sarà chiuso e inizierà la demolizione! E un percorso, un sistema alternativo per consentire a ciclisti e pedoni di avere il diritto alla mobilità in sicurezza? Nulla, non si sa nulla nonostante abbia già detto e scritto che ci sono se non decine ma almeno alcune possibili alternative. Di cosa potranno fare chi usa o userà per diporto o per esigenze personali reali a questi signori non interessa, come a noi non interessano però le loro beghe personali che servono solo per creare distrazione dal problema concreto".