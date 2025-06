Cambio di Presidente al Lions club Ufficiali d'Italia Sanremo (Foto)

Con la serata del "passaggio della campana" si è tenuto presso il Grand Hotel & Des Anglais il passaggio alla guida del Lions Club Ufficiali d'Italia tra il Presidente uscente Domenico Prevosto e quello entrante Costantino Dinielli.

Il club composto principalmente da personale in servizio ed in congedo delle Forze Armate ha operato sin dalla sua nascita, avvenuta due anni orsono, al servizio della comunità e dei bisogni dei più fragili. Durante la serata, a cui hanno presenziato i consiglieri regionali Armando Biasi e Walter Sorriento nonché rappresentanti di altri Club Lions e di altri Club Service, sono stati riassunti i momenti salienti dell' attività svolta. Il nuovo Presidente Costantino Dinielli ha presentato la nuova squadra del direttivo che vede come vice presidente Giancarlo Patti. Altri componenti:

Segretaria e coordinatrice degli officers distrettuali per la promozione del tricolore Cristiani Laura,

Cerimoniere Svenja Carlone,

Censore Ernesto Fresca Fantoni,

Presidente Comitato Service Enrica Mondino,

Presidente Comitato Soci Donatella Leone,

Presidente Comitato Marketing e Comunicazioni Roberto Beccaria

Presidente Comitato Cultura e referente "Città Murate" : Sergio Pallanca

Past President Domenico Prevosto