Torna “Bordighera Sun&Fun”: 162 appuntamenti gratuiti per un’estate di energia e benessere

Al via il 1° luglio Bordighera Sun&Fun, il programma di animazione estiva con tantissime attività gratuite che, tutti i giorni fino al 1° settembre, regalerà un’estate di vero divertimento. Ogni settimana sono in calendario 18 appuntamenti diversi (162 in due mesi) per coinvolgere cittadini e ospiti all’insegna di fitness, benessere e ballo; ai più piccoli sono dedicati laboratorio musicale e Macumba kidz. Grande novità, la pratica di mindfulness sulle orme di Monet, nell’omonimo giardino sulla via Romana, mentre è stato riconfermata per il successo riscosso nell’edizione 2024 la camminata consapevole lungo il sentiero del Beodo, per unire wellness e bellissimi paesaggi.

“Bordighera Sun&Fun compie quest’anno sette anni di successo. E’ un bel traguardo, che mi rende particolarmente felice perché l’idea di proporre un programma di animazione estiva gratuita è nata ed è cresciuta con questa Amministrazione.” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Invito tutti a partecipare, sia chi già conosce Bordighera Sun&Fun ed è in attesa dell’inizio delle attività, sia chi ancora non lo ha scoperto: per tutti ci saranno energia ed entusiasmo”.

Le attività, tutte completamente gratuite, avranno luogo principalmente alla Rotonda di Sant’Ampelio, salvo il laboratorio musicale per i bimbi (Chiosco della Musica), la camminata consapevole al Beodo (ritrovo presso la chiesa di Bordighera Alta) e mindfulness sulle orme di Monet (giardini Monet).

A seguire il programma completo di Bordighera Sun&Fun.

LUNEDÌ

Postural stretch – Ore 08.00

– Ore 08.00 Pilates & flexibility – Ore 08.50

– Ore 08.50 Macumba fitness – Ore 19.00

MARTEDÌ

Risveglio muscolare – Ore 08.00

– Ore 08.00 Pilates – Ore 08.50

– Ore 08.50 Camminata consapevole * – Ore 19.00

MERCOLEDÌ

Super G.A.G. – Ore 08.00

– Ore 08.00 Laboratorio musicale bimbi *** – Ore 18.00

*** – Ore 18.00 Balli di gruppo – Ore 21.00

GIOVEDÌ

Stretch & core – Ore 08.00

– Ore 08.00 Pilates balance barre – Ore 08.50

– Ore 08.50 Mindfullness sulle orme di Monet ** – Ore 19.00

VENERDÌ

Stretching – Ore 08.00

– Ore 08.00 Pilates balance barre – Ore 08.50

– Ore 08.50 Macumba kidz – Ore 21.00

SABATO

Total body workout – Ore 08.30

– Ore 08.30 Pilates – Ore 09.20

DOMENICA

Risveglio muscolare – Ore 08.50

Note: L’attività di mercoledì 23 luglio delle ore 18:00 non avrà luogo.

Le lezioni di fitness si svolgeranno presso la rotonda di Sant’Ampelio.

* si svolgerà presso il Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta

** si svolgerà presso i giardini Monet

*** si svolgerà presso il Chiosco della Musica