Made in Taggia: tra gli ospiti Danilo Paparelli e Katia Ferrante

Anche il vignettista Danilo Paparelli e la fotomodella, e da qualche anno psicologa, Katia Ferrante a "Made in Taggia... e dintorni" che prende il via domani, sabato. Se nella rassegna di due giorni organizzata da La Luna e i suoi Raggi (presieduta da Angelo Cirimele) col supporto del comune, quest'anno incentrata soprattutto sulla letteratura (oltre che offrire laboratori, gastronomia, teatro), la star è Giuseppe Conte (già proposto per il Premio Nobel e tradotto in 19 lingue) e, insieme a lui, Marino Magliani (tradotto in 9 lingue), c'è il disegnatore di fama nazionale Danilo Paparelli che espone 40 vignette ironiche e satiriche.

Paparelli, 68 anni, di Cuneo, fino ad oggi ha creato oltre 20 mila caricature apparse su L’Unità, Cuore, La Repubblica, Satyricon, Tuttosport, La Stampa e altri giornali. Paparelli è presidente degli Uomini di Mondo, associazione con più di 15mila iscritti che hanno svolto il servizio militare a Cuneo. Associazione a cui appartiene anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (oggetto di una sua vignetta). Così Paparelli può dire di essere il "presidente", con la "p" minuscola, del "Presidente", con la "P" maiuscola.

Katia Ferrante, genovese-imperiese, dopo aver praticato ad alti livelli la ginnastica artistica è diventata fotomodella comparendo su moltissime riviste italiane. Ha fatto parte del cast di Gene Gnocchi nella trasmissione Artù e, dopo molte comparsate tv, ha condotto su Sky la serie "Milano Fashion lovers". Fra una passerella, una foto e l'altra ha trovato anche il tempo di studiare e, da pochi anni, è psicologa sempre più apprezzata.

Questo il programma di domani sabato.

Laboratori (adulti-bambini gratuiti), dalle 17 alle 20. “Teatrino del Bosco Incantato” con Monique G. e Lara M. (Palazzo Soleri); “In viaggio con Patty” con Patrizia Massano (Via Soleri); “Posy e il dono della conchiglia” con Sara Di Vittori (Via Soleri); "L' Incantastorie..." con Daniel Delministro (itinerante: ritrovo Chiesa dei Bianchi.

Al Salotto Antea ore 17,30 - Julien Simonpieri “Il segreto della criniera” (Ed. Antea), relatore Giuseppe Fasuolo; 18,30 Ilenja Aversa “Nulla è a caso” (Ed. Antea), relatrice Mara Scola.

Alla Fondazione Rovera, ore 17,30 - Giacomo Revelli “La lingua della Terra” (Arkadia ed.) e “Confini senza frontiere” (Ed. Ultima spiaggia); 18,30 – Monica Rebuffo “Genitori si diventa ascoltando” (San Paolo ed.), relatore Marco Scarella.

Salotto A. Ore 17,15 - Giacomo Lantrua “Poesia? Basta, graziee!!”; scontro tra l'autore e l'attore Gioacchino Logico; 18 Marino Magliani “Romanzo olandese” -Trilogia ( Ed. Scritturapura), relatore Marco Silvano Corradi con letture di Graziella Tufo; 18,45 Katia Ferrante “Seduzione Sesto Senso” (Ed. Book Sprint), relatore Enrico Clerici; 17,15 Aldo Viano “Incontro con l'autore sulle parole"; 18 Marco Terrone “Nero” (Ed. Atene); 18,45 Fulvio Rombo “Ayahuasca” - “Profanazione” (Ed. Golem).

E domenica giornata di chiusura ancora più intensa con appuntamenti dalle 17 alle 23.

(Nelle foto Katia Ferrante e una vignetta di Danilo Paparelli)