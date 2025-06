Sanremo, giardini della Foce: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione

E’ stato approvato il progetto esecutivo che prevede una serie di interventi ai giardini alla Foce, sia nell’arredo urbano sia nelle pavimentazioni. La giunta comunale ha infatti affrontato il Lotto 2 di un fondo strategico regionale di 500 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione, che comprendeva anche i lavori già conclusi nei giardini Sud-Est e la prossima riqualificazione di piazza Colombo, dove l’intervento è stato traslato dalla giunta Mager dal sollettone al marciapiede presente sul lato nord.

I lavori ai giardini della Foce, che comporteranno una spesa di 155 mila euro, prevedono una completa manutenzione della pavimentazione antitrauma, con la sostituzione di tutte le parti danneggiate, oltre alla sostituzione di alcuni giochi che per l’usura potrebbero risultare pericolosi.

Inoltre, il vialetto in asfalto sarà risistemato con la stesura del nuovo manto che verrà decorato con grafiche didattiche. Gli interventi riguarderanno anche l’arredo urbano generale con la sostituzione di alcuni cestini porta rifiuti e la manutenzione della pavimentazione in travertino sotto le panchine, delle griglie di raccolta delle acque, delle bordure e dei cordoli. Il progetto è firmato dall’arch. Simone Perrone.

“Con questi interventi forniamo risposte concrete alle aspettative di tutte le famiglie che insieme ai propri bambini frequentano i giardini alla Foce – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Con il rifacimento della pavimentazione antitrauma e la sostituzione di alcuni giochi, l’area sarà fruibile in totale sicurezza. Dopo gli interventi già ultimati ai giardini del Sud-Est prosegue quindi questo piano, legato al fondo strategico regionale, che si concluderà con l’ultimo lotto in programma in piazza Colombo”.