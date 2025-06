Sanremo: dal 2 all'11 luglio al Tennis di corso Matuzia il quinto torneo giallo per beneficienza organizzato dal Lions

Prenderà il via il 2 luglio alle 19, ai campi del Tennis Club Sanremo, il quinto torneo giallo ad estrazione maschile e femminile organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia a scopo benefico, finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Il torneo è riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età: quota di iscrizione 25 euro.

Le iscrizioni si possono effettuare ai numeri 0184 661776 e 338136932 (Eleonora). L’intero ricavato verrà devoluto alla scuola per cani guida di Limbiate, che addestra i cani per essere poi consegnati gratuitamente ai non vedenti che ne hanno fatto richiesta diventando 'Due occhi per chi non vece'. La premiazione si svolgerà al termine della finale che verrà disputata l’11 luglio e nell’occasione verrà offerto un rinfresco.