Riva Ligure, tutto pronto per “Sale in Zucca”: cultura, spettacolo e vino sotto le stelle.

Riva Ligure si prepara ad accendere l’estate con l’undicesima edizione di “Sale in Zucca”, la rassegna che unisce cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio in un’atmosfera accogliente e tutta da vivere.

Da giovedì 17 luglio, piazza Matteotti si trasformerà in un vero e proprio salotto sotto le stelle, dove parole, musica e sapori si intrecceranno per sei serate all’insegna dell’incontro e della condivisione.

Confermato alla guida della rassegna, il giornalista Claudio Porchia, che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di storie, emozioni e riflessioni. Con lui, sul palco, autori, attori, giornalisti e personaggi di rilievo nazionale, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze e visioni.

Si parte con il sorriso inconfondibile di Enrico Beruschi, che inaugurerà la rassegna raccontando la sua vita tra palcoscenico e televisione. Seguiranno incontri con Alessandro Di Battista, voce critica e reporter impegnato, e Antonio Padellaro, che ci ricorderà il valore della memoria storica.

Spazio anche alle radici liguri, con la narrativa di Fulvio Damele, la cucina raccontata da Stefano Pezzini e il tributo toccante a Libereso Guglielmi firmato Pino Petruzzelli, nel centenario della nascita del “giardiniere di Calvino”. A chiudere il cerchio, la riflessione sul mondo della medicina con Matteo Bassetti, tra scienza e umanità.

Ogni serata sarà arricchita da momenti di spettacolo e da un brindisi finale con i vini locali, offerti dalla Cantina Sansteva: un gesto semplice ma ricco di significato, che celebra la convivialità e le eccellenze del nostro territorio. Il gran finale sarà dedicato al Moscatello di Taggia, fiore all’occhiello della viticoltura ligure, in una serata che unirà cultura, gusto e memoria.

“Anche quest’anno – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo Francesco Benza – vogliamo offrire un calendario ricco, capace di unire cultura e intrattenimento. “Sale in Zucca” è diventato un appuntamento atteso, un’occasione per incontrare grandi personalità in un’atmosfera informale e aperta a tutti. Il brindisi conclusivo è il nostro modo per salutare il pubblico e festeggiare insieme, nel cuore del centro storico”.

Con la sua formula ormai collaudata, lo spirito inclusivo e l’incantevole cornice di Riva Ligure, “Sale in Zucca” si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ligure.

Tutti gli incontri si terranno in Piazza Matteotti, ad ingresso libero e con inizio alle ore 21.15

Questo il programma

Giovedì 17 luglio -ENRICO BERUSCHI: “Una vita meravigliao”

Enrico Beruschi racconta con ironia e sincerità la sua vita, dagli esordi al successo, tra aneddoti personali e incontri significativi. Dall’infanzia alla scoperta del talento comico, il libro svela il percorso di un attore nato per il palco. Un viaggio emozionante tra gavetta, amicizie e una simpatia senza tempo.

Giovedì 24 luglio - Alessandro Di Battista “Democrazia deviata”

Reporter, scrittore e attivista, nel 2018 sceglie di non ricandidarsi alle elezioni politiche per dedicarsi alla scrittura e alla produzione di documentari sull’Iran, sul centro America e sulla Russia e di reportage per Il Fatto Quotidiano. “Democrazia deviata” è il suo ultimo libro.

Giovedì 31 luglio - Fulvio Damele “La partita fantasma” e Stefano Pezzini Sull’onda del gusto ligure

La partita fantasma è una spy story tra guerra e dopoguerra, ricca di intrighi, azione, amore e amicizia, ambientata tra la Riviera ligure e scenari internazionali. Al centro, una misteriosa partita di carburante e una rete segreta legata ai nazisti in fuga. Tra spie, giovani eroi e colpi di scena, si intrecciano sport, storia e memoria.

Sull’onda del gusto ligure è un viaggio nella tradizione culinaria ligure, tra storia, prodotti tipici e ricette rivisitate dallo chef stellato Claudio Pasquarelli. Frutto di cinquant’anni di esperienza, celebra la cucina povera e autentica delle origini. Il libro unisce aneddoti, immagini e un capitolo dedicato ai vini liguri.

Venerdì 8 agosto - Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto - Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto - Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale. Omaggio a Libereso e festa del Moscatello di Taggia