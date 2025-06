Addio a Luca Sessolo, il pilota imperiese morto dopo l’incidente in pista. La moglie: “Il suo cuore salverà un’altra vita”

Si è spento all’ospedale di Baggiovara, a Modena, Luca Sessolo, pilota di 42 anni originario di Imperia. L’uomo era rimasto gravemente ferito lunedì 23 giugno in un incidente avvenuto all’autodromo di Marzaglia, durante una sessione in pista. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, e nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Luca non ce l’ha fatta.

A darne conferma è stata la moglie, Valeria Elsa Perri, che ha scelto di condividere sui social un messaggio di grande umanità, colmo di dolore, ma anche di straordinaria forza e amore. “Con profondo dolore vi comunico che Luca è stato dichiarato ufficialmente morto. Sono ancora qui con lui, perché ho scelto di donare i suoi organi: un gesto che spero possa dare vita e speranza ad altri”.

Nel suo ultimo atto di generosità, Luca ha donato il cuore: “In questo momento sto aspettando l'équipe dell'ospedale Niguarda di Milano, che verrà a prenderlo: c'è già una persona che lo sta aspettando. È difficile da spiegare, ma sento che è giusto così, ed è ancora un modo per tenerlo con me”.

Poi, le parole più intime, rivolte a chi in questi giorni ha cercato di far sentire la propria vicinanza: “Chiedo scusa se non sono riuscita a rispondere a tutte le chiamate e ai messaggi. In questi giorni ho dovuto conservare la poca forza che mi è rimasta per la mia bambina. È un momento buio, durissimo, come mai avrei immaginato. Ma vi ringrazio dal profondo del cuore per tutto l'affetto e il supporto che mi avete dimostrato. Vi sento vicini, e questo mi dà un po' di luce in mezzo a tanto dolore”.

La notizia della scomparsa di Luca Sessolo ha scosso non solo il mondo dei motori, ma tutta la comunità imperiese, dove era conosciuto e stimato. Il suo amore per la moto era profondo, autentico, vissuto sempre con passione.

In un silenzio che pesa più delle parole, resta il ricordo di un uomo amato, di un padre, di un marito. E il gesto d’amore più grande: dare vita, mentre la sua si spegneva.