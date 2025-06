Sanremo: festeggiati oggi i 105 della donna più anziana della città dei fiori, gli auguri del Sindaco Mager

"Oggi ho avuto il piacere e l’onore di festeggiare i 105 anni della signora Noemi, una cittadina sanremese straordinaria, circondata dall’affetto dei suoi familiari e di tanti amici". Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che è andato a fare gli auguri alla più anziana della città dei fiori.

Una festa semplice, in piazza, ma piena di vita, sorrisi e memoria. "Abbiamo brindato insieme - termina Mager - a un traguardo davvero speciale, che racconta un secolo di storie, sacrifici e cambiamenti vissuti con forza e dignità. Grazie per la tua accoglienza e per l’esempio che rappresenti per tutti noi. Auguri di cuore!"