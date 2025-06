Sanremo: domenica scorsa il caos totale, domani verrà rifatta la segnaletica orizzontale in strada Tre Ponti

Dopo la giornata di ‘passione’, trascorsa domenica dai bagnanti e dagli avventori degli stabilimenti balneari, si corre immediatamente ai ripari con il rifacimento della segnaletica orizzontale in strada Tre Ponti, la via che da corso Mazzini porta alle spiagge della omonima zona.

Domenica scorsa, lo ricordiamo, a causa della totale assenza di segnaletica dopo i lavori di asfaltatura, auto e moto sono state parcheggiate ovunque, impedendo il transito in entrambe le direzioni su gran parte del percorso. Il risultato è stato un ingorgo sotto il sole cocente, con numerosi veicoli rimasti bloccati per diversi minuti.

Solo il tempestivo intervento della Polizia Locale, che ha inviato sul posto tutto il personale in servizio, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Gli agenti, raggiungendo la zona a piedi dalla pista ciclabile (dato che la strada era completamente ostruita), sono riusciti a far defluire le auto bloccate.

I lavori per la segnaletica orizzontale si svolgeranno domani, a cura della ditta ‘Barbera Srl’, per conto di Rivieracqua. Proprio per questo il comune ha emesso un’ordinanza, dalle 8 a fine lavori, che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutta strada Tre Ponti.

Ci si augura che, nei prossimi weekend quando l’afflusso alle spiagge aumenterà ancora, la situazione possa migliorare anche se, gestori di stabilimenti e bagnanti sperano che il comune possa assegnare alcuni steward per regolare gli accessi.