Bordighera: degrado e pericolo a Montenero, la Via Cornice dei Due Golfi abbandonata tra rifiuti e manovre spericolate

Alcuni residenti di Montenero a Bordighera ci hanno scritto preoccupati per il tratto di strada via Cornice dei Due Golfi, dove da mesi si accumulano materiali ingombranti (carcasse di auto, moto e addirittura un muletto) e residui edili, in violazione di molti articoli, ostacolando in taluni casi la carreggiata e deturpando un’area frequentata da molte persone e tanto pubblicizzata dall’amministrazione comunale come meta di escursioni e percorsi ciclabili.

Purtroppo la zona in questione è anche frequentata ogni giorno da ragazzi che con le moto eseguono manovre spericolate mettendo in pericolo sia i pedoni che le auto che circolano. "Tutti questi episodi - dicono i residenti - sono già stati segnalati alle autorità, ma ad oggi non la situazione non è cambiata. Confidiamo nella responsabilità dell’amministrazione, e delle forze dell’ordine, sperando in un sopralluogo urgente con la conseguente la bonifica del sito".