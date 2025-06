La Pigna, cuore antico di Sanremo: riqualificazione sospesa tra bellezza, disordine, condizionatori e parabole

Il centro storico di Sanremo, la Pigna, è oggetto da alcuni mesi di un importante lavoro di restyling, il cosiddetto progetto 'Pinqua' ma, in molti lamentano come un progetto così ambizioso e prezioso che sta progressivamente restituendo dignità e bellezza a un luogo ricco di storia e potenzialità, è rovinato condizionatori e antenne paraboliche, che nascono come funghi sulle facciate storiche.

Nonostante la presenza di un impianto di videosorveglianza diffuso, gli abbandoni di rifiuti continuano a verificarsi sempre negli stessi luoghi. Molti sanremesi si chiedono a cosa servano le telecamere, se non a individuare i responsabili e sanzionarli. C'è anche il fenomeno, noto ma evidentemente tollerato, dell’affitto di locali impropri come cantine o seminterrati, spesso in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Secondo molti sanremesi il recupero della Pigna non può e non deve essere solo estetico. È fondamentale che agli investimenti strutturali si accompagni un’azione costante di controllo e di rispetto delle regole. Solo così questo straordinario quartiere potrà davvero diventare un esempio virtuoso di rinascita urbana.