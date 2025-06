Motociclismo: sabato 28 giugno la presentazione del libro '...e a tempo perso, PILOTA!' che celebra la carriera di Vincenzo Novella

Dopo il successo dei volumi dedicati al Circuito di Ospedaletti ed al pilota Guido Mandracci, l'autore sanremese Adriano D'Andrea racconta l'avventura motociclistica di Vincenzo Novella in un libro entusiasmante, ricco di aneddoti e di storie di vita nel mondo delle corse.

Non si tratta di una biografia; come scrive lo stesso autore "non un libro di memorie, ma una cavalcata attraverso due decenni di gare vissute sulle piste e in officina, di qua e di là del muretto dei box, in un mondo che si stava trasformando da “quasi pionieristico” a “quasi moderno”."

Un'opera che vuole condividere con tutti il grande bagaglio di esperienze di una "persona seria, modesta e soprattutto riservata: non certo uno di quei

“fenomeni” che non perdono occasione per mettersi in mostra", ma che è sempre rimasto l'amico Vincenzo, un "imbianchino-gentiluomo, che ha fatto il meccanico, il

carrozziere, il cronometrista, il segnalatore, il team-manager, il consigliere e, a tempo perso… il pilota: un grande!"

Il libro verrà presentato sabato 28 giugno, dalle ore 19.30, a Taggia in Via Ardizzoni presso la sede del Moto Club Valle Argentina: un aperitivo all'insegna dell'amicizia, dei ricordi e della passione che lega gli appassionati delle due ruote.

Chi fosse interessato all'acquisto, può recarsi presso la sede del Moto Club in Via Ardizzoni a Taggia tutti i venerdì dopo le 21.15, oppure scrivere un'e-mail all'indirizzo info@mcva.it