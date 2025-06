Badalucco: una serata a base di 'cuoricini', musica d'amore e itinerari romantici in Valle Argentina

Se volete una serata a base di “cuoricini”, gastronomia, musica d’amore e itinerari romantici è l’occasione giusta per essere questa sera a Badalucco. Nel fresco dei carrugi addobbati per l’occasione. L’amministrazione comunale ripete per il secondo anno un’iniziativa che si è dimostrata vincente, ricca di eventi e sinergie tra abitanti e locali del posto, con l’intervento di qualche specialista. Di sicuro non ci sarà da annoiarsi. Ma è indispensabile una cosa: venire a Badalucco con la persona amata.

La 'Notte Romantica' è infatti un evento per gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza del borgo: l'inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale, i vicoli in fiore, gli scorci suggestivi, i paesaggi incontaminati, la filosofia del buon vivere e le prelibatezze enogastronomiche della zona.

Questo il programma dell’edizione 2025: "Festeggia l'amore al paese del buon vivere" A partire dalle 18 i locali del paese: bar Pradio, Dau Biscau, Vinicola, bar Sport, propongono un aperitivo con musica dal vivo e prodotti del territorio. La musica dal vivo prosegue come colonna sonora per le strade.

A partire dalle ore 19:30 i ristoranti: Ca’Mea, Cannon d’Oro, Cian de Bià, Il Poggio di Marò, il Ponte, La Stua, Umami offrono la cena a lume di candela, con prelibatezze che hanno un filo conduttore: menù particolari della tradizione italiana, intriganti per una serata d’amore. Allestiti in qualche caso anche da chef stellati. Come nel caso di Umami dove il menù che comprende anche il dessert: Pensiero, manco a dirlo, d’amore, è stato ideato dallo chef Anthony Genovese.

Infine alle 21 partenza da Piazza Duomo dello spettacolo teatrale itinerante "Storie di fiori e d'amore" con la compagnia teatrale HIC ET NUNC di Giorgia Brusco. Lo spettacolo si sviluppa attraverso un itinerario “magico” a lume di candela e tocca diversi punti suggestivi del centro storico. Le partenze sono previste ogni 30 minuti fino alle ore 23.