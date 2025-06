Sanremo: discussione sulla fontana in piazza Eroi, un lettore suggerisce uno spazio polifunzionale

Buongiorno direttore,



si sono sollevate diverse discussioni riguardo la fontana di piazza Eroi a Sanremo, ma è importante fare chiarezza. Dalle immagini a disposizione, sembrerebbe trattarsi di una fontana a sfioro calpestabile.

Questa tipologia di fontana offre una soluzione semplice e funzionale: basterebbe infatti interrompere il getto d'acqua per renderla immediatamente uno spazio pienamente utilizzabile. Un esempio calzante ci viene dalla vicina Nizza, dove una fontana simile viene regolarmente impiegata come piazza per eventi, dimostrando la sua versatilità.



M.L.".