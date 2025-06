Sanremo: 'Progetto Comune' attacca duramente Claudio Scajola "Il ponte ha risvolti politici contro il Sindaco Mario Conio"

“Il potere politico è la capacità di un amministratore di influenzare o controllare le decisioni e le azioni di altri amministratori all'interno di un sistema politico. Nelle democrazie, questo potere si manifesta in una complessa rete di relazioni anche all'interno di una provincia come la nostra”. Interviene in questo modo ‘Progetto comune’ di Sanremo dopo la visita del Presidente della Regione, Marco Bucci ma in riferimento al Presidente provinciale, Claudio Scajola.

“Chi detiene il potere controlla l'accesso a risorse, come le nostre locali, Casino, Amaie Energia, Riviera Trasporti, Rivieracqua, che possono essere adeguatamente usate, mettendo uomini di area a gestirle, usate per premiare alleati o per il semplice piacere di dimostrazione del potere stesso. I politici con maggiore esperienza e acume strategico sono in grado di anticipare le mosse degli avversari, sfruttare le opportunità e gestire le crisi a proprio vantaggio. Questo include la capacità di comunicare efficacemente e di ‘leggere’ il clima politico. Tutto questo è il Presidente della Provincia, Sindaco di Imperia e Commissario per Rivieracqua, che ha posto il suo potere anche sulle municipalizzate matuziane”.

“Le cronache di questi giorni lo ritraggono come il salvatore del ponte sull'Argentina – va avanti Progetto Comune – ma, in realtà quella dimostrazione ha sia risvolti politici personali, nei confronti del Sindaco di Taggia, Mario Conio, che forse qualche velleità di fare il successore di Scajola alla Presidenza della Provincia l'aveva, ma soprattutto rifarsi un'immagine pubblica dopo un inverno a gestire i malumori dei cittadini Imperiesi, proprio per le gestioni tragiche di Riviera Trasporti e Rivieracqua. Ancora una volta è riuscito dimostrare il suo potere, in una occasione particolare come la visita di Bucci, debitore nei confronti dell'imperatore, per essere stato eletto Governatore”.