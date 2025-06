Perinaldo ,domani 21 giugno la cerimonia del Premio Dalel antiche “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir”

Continuano gli eventi inseriti nell’anno del 400esimo dalla nascita di Giandomenico Cassini sotto l’egida del Comitato Nazionale per le Cassiniane.

Domani sabato 21 giugno ore 16.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Letterario “Dalle antiche pietre misteri, profumi e sapori del Noir” che, per l’edizione 2025 , oltre alla sezione “noir e storia,” ha istituito l’omaggio a Giandomenico Cassini nel 400esimo anniversario dalla sua nascita avvenuta nel paese alle spalle di Sanremo l’8 giugno 1625.

Presso la Sala Consiliare del Palazzo Civico si riunirà la Giuria Popolare per decretare gli elaborati vincitori delle due terne finaliste. Partecipa il dott. Franco Forte presidente del Premio che presenterà in anteprima nazionale l’antologia “Tecnologie del futuro” curata dal giornalista Marco Passarello. La cerimonia, condotta da Marzia Taruffi, presidente dell’Associazione Esprit, è inserita negli eventi del Comitato cassiniano nazionale, in collaborazione con il Comune di Perinaldo, comune di Sanremo, con il Casinò, con l’Associazione Esprit Perinaldo, Sanremo e de la Cotè con l’apporto dell’Unesco Sanremo. Letture scelte con l’attrice della Compagnia “Il teatro dell’Albero” Loredana De Flaviis. Si ringraziano Elebi Sanremo e Eurocook per la preziosa collaborazione.

La giuria popolare si pronuncerà sulle due terne:

Maurizio Grandi con l’opera: “Uno scienziato e una regina del Seicento” (Torino)

Marilena Marà con l’opera “ Universum in stellis est” (Teramo)

Pietro Rainero con l’opera “Divinità molto diverse” (AcquiTerme)

Gran Trofeo ad Antonio Amato con l’opera “Legami di sangue”.

Menzione d’onore a Paola Maccario per l’opera Contrada Grande”.

Terna finalista tematica Noir e storica

Lucia Ferrando per l’opera “Il carciofo senza spine non può pungere” (Genova)

Tiziana Piro con l’opera “Il giallo di Oetta” (Brindisi)

Silvana Roselli con l’opera “la radice del diavolo” (Torino)

Menzione d’onore Paolo Forni con l’opera il cofanetto incatenato ( Bologna)

Menzione a Laura Berardi per “Effetto Farfalla”.

“Il Comune di Perinaldo, i suoi amministratori e la cittadinanza tutta, sono lieti di poter festeggiare il 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini anche attraverso il nostro premio Letterario. Abbiamo ricevuto componimenti da tutta Italia che hanno affrontato il tema della vita e del rapporto tra Cassini e il nostro territorio. Da queste opere scaturirà l’antologia dedicata a questo importante anniversario. Ringrazio sentitamente Franco Forte e Marco Passarello per la loro presenza, tutti i partecipanti e i finalisti delle due sezioni. Voglio sottolineare l’importanza della collaborazione con il Comitato nazionale cassiniano, con il Comune di Sanremo, con il Casinò e con l’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de la Cotè che ci ha permesso di concretizzare un programma denso di iniziative che valorizzano il nostro paese ma anche il suo intimo rapporto con la nostra bella Riviera.” Afferma il Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

“Tra le tante iniziative realizzate in occasione del 400esimo anniversario della nascita di Gian Domenico Cassini, non poteva mancare un concorso letterario: un bell’omaggio ad una figura di grande rilievo, che permetterà di evidenziare il fil rouge che collega lo scienziato Cassini con il tessuto storico e culturale del nostro territorio. Il Comune di Perinaldo ha saputo ben valorizzare questo straordinario personaggio che ha acquisito notorietà internazionale e siamo davvero lieti di partecipare anche a quest’iniziativa che ne consacra, ulteriormente, il pensiero e il valore scientifico”, dichiara il sindaco di Sanremo, avv. Alessandro Mager

“Le Cassiniane sono un momento importante di coesione culturale tra le diverse realtà territoriali con valenza anche internazionale. Il Casinò è onorato di partecipare anche a questo evento letterario che, dopo la rappresentazione teatrale dell’8 giugno, cementa l’impegno per valorizzare la figura e il lavoro di un personaggio patrimonio della comunità scientifica e culturale. Un plauso al comune di Perinaldo con il sindaco Francesco Guglielmi e a tutti coloro che hanno collaborato in questo importante progetto.” Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo, dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Presidente del Premio è Franco Forte, scrittore, saggista, Direttore Editoriale di “Gialli Mondadori” “Urania “e Segretissimo” creatore della rivista “Writers Magazine” (la rivista di riferimento per chi scrive) che pubblicherà il racconto risultato vincitore. Verrà inoltre editata l’antologia che riporterà una selezione delle opere partecipanti e alcuni testi di autori che vorranno unirsi all’omaggio a Giandomenico Cassini.

Nell’ambito della cerimonia verrà presentata in anteprima nazionale la nuovissima antologia “Tecnologie del futuro” (Mondadori) a cura del giornalista Marco Passarello. L'antologia, è il terzo volume della serie realizzata con il contributo dell'Istituto Italiano di Tecnologia, le prime due delle quali, intitolate Fanta-Scienza e Fanta-Scienza 2, sono uscite nel 2019 e 2022 da Delos Digital nella collana Odissea Fantascienza. La nuova antologia, che contiene racconti di Fabio Aloisio, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Dario De Marco, Irene Drago, Alessandro Forlani, Lukha B. Kremo, Franco Ricciardiello, Salvatore Sanfilippo, Alessandro Vietti, Andrea Viscusi e lo stesso Marco Passarello, uscirà in luglio.