Vallecrosia: domani la Festa della Musica, ecco tutti i divieti e le modifiche al traffico in città

In occasione della ‘Festa della musica’ di domani a Vallecrosia, dalle 16,30 alle 2, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti zone:

- via Colonnello Aprosio nel tratto compreso incrocio con via Angeli Custodi e il confine con Camporosso (incluso);

- via Don Bosco (tratto da ex comune ad Aurelia);

via Colombo solettone Sud, da casetta acqua a pista di pattinaggio;

Dalle 17,45 all’1,45 chiusura al traffico, con esclusione di mezzi di polizia, soccorso e protezione civile, nelle seguenti zone:

- via Colonnello Aprosio da incrocio con via Angeli Custodi al confine con Camporosso con chiusura accessi su via Giovanni XXIII, via Primo Maggio, via Roma, via Colombo, via Melvin Jones, via Don Bosco, tutte le strade che confluiscono sull’Aurelia.

Le fermate della Rt sono spostate sulla via Romana.