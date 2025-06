Sanremo, domenica 22 visita speciale al cimitero monumentale fino al Club Tenco

In occasione della “Festa della Musica”, è stata organizzata domenica 22 giugno una visita guidata speciale che partirà alle ore 10 dal Cimitero Monumentale e arriverà fino alla sede del Club Tenco.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, avrà come tema “La Sanremo dei musicisti prima del Festival”.

“I partecipanti saranno coinvolti in un vero viaggio nel mondo degli artisti e dei musicisti, con un percorso che partirà dalla Foce, proseguirà lungo la passeggiata dell'Imperatrice e gli esterni della Chiesa Russa, terminando con la visita alla sede del Club Tenco”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

La visita guidata sarà a cura di Marco Macchi, guida turistica, laureato in storia, esperto di storia locale ed autore di libri di storia e ambiente.

L’iniziativa è legata alla serata di gala “Charity” organizzata dall’Unuci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, in programma domani (sabato 21 giugno) al Grand Hotel & Des Anglais. Parte della quota di partecipazione sarà destinata a due progetti: un intervento conservativo del Monumento del Sacrario nel Cimitero Monumentale della Foce e l’invio di abbigliamento invernale alle popolazioni di villaggi nepalesi in alta quota. La serata ha ricevuto, oltre a quello del Comune di Sanremo, il patrocinio del Consolato Onorario Francese di Imperia.