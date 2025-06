Estate a Bajardo: dai concerti jazz alle sagra dei crustuli, un Borgo che non si ferma mai

Con l’abbattimento dell’Albero di Pentecoste, in omaggio alla quattrocentesca tradizione de ‘Ra Barca’, Bajardo ha inaugurato ufficialmente la sua stagione estiva. Come ormai da parecchi anni, a chi vorrà salire fino ai quasi mille troverà frescura, passeggiate nei boschi e temperature gradevoli, ma non solo. Durante i mesi estivi Bajardo si veste di musica, cinema, cultura, arte e mercatini per regalare a tutti la possibilità di riposarsi e divertirsi.

Il 21 giugno, sabato, sarà la Festa Europea della musica e si festeggerà, alle 16, nelle sale del castello con il concerto ad arco ‘Note danzanti e versi da sogno’, danze gioiose di 5 secoli e 11 paesi. Domenica per tutto il giorno campane tibetane e Yoga fra le storiche mura della Chiesa Vecchia. Mentre nel paese i nostri arzilli vecchietti potranno godere della Taxiterapia.

A luglio si comincia il 13 con la tradizionale Sagra dei crustuli, dolce antico e molto amato dai bajocchi che custodiscono nel segreto delle loro cucine la ricetta delle nonne. Il 19 si ascolta musica e si balla per il Memorial dedicato a Luciano Moriano poi cinema al castello (il 20, 24 e 30). Il 25 ‘Libri nuovi sotto il Tiglio’ a cura della Biblioteca Comunale Il Tiglio. Il 26 luglio nella sala del castello le ormai tradizionali Bajardo Lectures con ‘Primo lustro degli Alfieri’, relatore Vittorio Toesca. Luglio finirà il 27 con Musica nei Borghi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Ad agosto quasi ogni sera ci sarà l’occasione di seguire spettacolo, musica e divertimento. L’1 la Biblioteca Comunale Il Tiglio riprende i suoi eventi con le letture itineranti ‘Dal Tiglio alle stelle’ che proseguiranno poi il 19 con ‘Leggi e disegna sotto il Tiglio’. Il 6 ‘I cum…prumesci spusi’ della Compagnia Stabile di Sanremo. Dal 7 al 9 agosto il seguitissimo Festival Jazz, giunto alla sua terza edizione. Il 10 ‘Antica…mente’ XVIII edizione della Festa della Lavanda e delle essenze di montagna.‘La notte delle stelle cadenti’ con l’Associazione Stellaria l’11 agosto. Il 14 ‘Un fotografo da Sanremo alle Ande’ di Roberto Pecoraro.

Ancora musica: il 15 discoteca all’aperto, il 16 ‘Concerto di Mezz’estate’ con Simone Alessio, il 24 con Davide Frassoni e Sergio Basilico il ‘Concerto all’alba’ alle 6.30 del mattino. Ancora Bajardo Lectures (9, 23 e 30 agosto); cinema (11, 18 e 24); presentazioni di libri (5 e 7agosto). Il 17 alla Chiesa Vecchia Cassini, Badano e Loiacono ci porteranno il loro ultimo libro ‘Protagoniste’ – Storie di donne e Resistenza nel Ponente Ligure. Nella chiesetta di San Rocco (31 agosto,7 e 14 settembre) ‘Salotto Bosendorfer’ dove davanti ai tasti del nostro storico pianoforte si alterneranno: Giovanni di Martino, Juanita Cazzin, Roberta Genova, Edoardo Lanzi e Sonia Soprano.