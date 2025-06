Camporosso, un’estate tra musica, cinema, teatro e sapori: “Tante serate per vivere insieme il nostro territorio”

Un calendario ricco di appuntamenti, pensato per tutte le età, tra musica, spettacoli, cinema all’aperto, laboratori, degustazioni, tradizione e natura. È quello promosso dal Comune di Camporosso per l’estate 2025, presentato dall’assessora alla Cultura e al Turismo Rosella Gastaldo come “una proposta pensata per vivere insieme il nostro territorio”.

“Abbiamo costruito un programma estivo che unisce momenti di intrattenimento e cultura, con l’obiettivo di valorizzare le nostre piazze, il centro storico e l’area delle scuole, creando occasioni di incontro e condivisione”, spiega l’assessora.

Dalla musica dal vivo alle serate gastronomiche, passando per i laboratori creativi, il teatro e le proiezioni sotto le stelle, l’estate camporossina vuole essere un momento di socialità diffusa, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, turisti e visitatori.

“L’idea è quella di offrire eventi accessibili e di qualità, in grado di rafforzare il senso di comunità e attrarre anche chi viene da fuori”, aggiunge Gastaldo, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la partecipazione e il benessere collettivo.

Il calendario, che proseguirà per tutta la stagione estiva, sarà reso disponibile sui canali ufficiali del Comune. Tra gli appuntamenti già annunciati, anche alcune collaborazioni con realtà del territorio e associazioni locali, nell’ottica di costruire una proposta condivisa e radicata.

“Ci auguriamo che ogni serata possa essere un’opportunità per stare insieme, divertirsi e riscoprire la bellezza del nostro paese”, conclude l’assessora Gastaldo.