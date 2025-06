Sanremo e il benessere naturale: tra innovazione, tradizione e sfide normative

Sanremo, città simbolo della Riviera dei Fiori, sta vivendo un'evoluzione nel panorama turistico, puntando sempre più sul benessere naturale. In questo contesto, il CBD (cannabidiolo) sta emergendo come protagonista, grazie alle sue proprietà terapeutiche. Tuttavia, l'introduzione del DDL Sicurezza rappresenta un'incognita per il settore.

Festival dei Sogni: un'oasi di benessere al Grand Hotel Des Anglais

Durante il Festival di Sanremo 2025, il Grand Hotel Des Anglais ha ospitato il Festival dei Sogni, un evento esclusivo dedicato al benessere. La Somnia Aura Spa, all'interno dell'hotel, ha offerto trattamenti di rilassamento e rigenerazione, attirando artisti, professionisti e visitatori in cerca di un momento di pausa dallo stress del festival. L'iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore benessere, contribuendo a consolidare Sanremo come meta per il turismo del benessere naturale.

La nascita di attività legate al CBD a Sanremo

Parallelamente, a Sanremo stanno emergendo diverse attività legate al CBD, rispondendo a una crescente domanda di prodotti naturali per il benessere. Ad esempio, Sunremo Lab ha introdotto un olio extravergine aromatizzato alla cannabis, unendo tradizione e innovazione nel panorama gastronomico locale. Inoltre, negozi specializzati offrono una varietà di prodotti a base di CBD come l’ hashish CBD , contribuendo a diversificare l'offerta turistica e commerciale della città

Difficoltà nell'accesso alla cannabis terapeutica in Liguria

Nonostante l'espansione del mercato, l'accesso alla cannabis terapeutica in Liguria presenta ancora delle difficoltà. Molti pazienti, soprattutto quelli in cura presso il reparto di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, segnalano problematiche nell'approvvigionamento dei farmaci a base di cannabis terapeutica. La carenza di medici prescrittori competenti e la dislocazione dei pazienti tra diverse ASL rendono complesso l'accesso a queste terapie, nonostante la disponibilità di rimborso da parte del Servizio Sanitario Regionale.

Il DDL Sicurezza: un'incognita per il settore del CBD

Il recente DDL Sicurezza, approvato a fine marzo 2025, ha suscitato preoccupazioni nel settore della cannabis legale. Il decreto equipara le infiorescenze di canapa a sostanze stupefacenti, rendendo illegale la produzione e la vendita di CBD derivato da queste infiorescenze. Questa normativa rischia di compromettere l'intera filiera, che in Liguria conta numerose aziende agricole e commerciali. Secondo Confagricoltura Liguria, l'emendamento potrebbe mettere a rischio oltre 900 posti di lavoro nella regione, penalizzando un comparto che impiega principalmente giovani e rappresenta un'opportunità di sviluppo economico sostenibile.

Il futuro, tra opportunità e sfide

Sanremo sta consolidando la sua posizione come destinazione per il turismo del benessere naturale, con iniziative come il Festival dei Sogni e l'espansione delle attività legate al CBD. Tuttavia, le difficoltà nell'accesso alle terapie a base di cannabis e le e il DDL sicurezza, oggetto di ricorsi e dibattiti circa la sua legittimità. mette a serio rischio l’accesso alle cure a base di CBD. Sarà interessante a questo proposito seguire i futuri sviluppi normativi.













