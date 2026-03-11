Ospedaletti e Vallebona, il GSE registra la Comunità Energetica Cernova: via al progetto condiviso sul fotovoltaico

È arrivata la tanto attesa comunicazione ufficiale: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha accettato la registrazione della Comunità Energetica Rinnovabile “Cernova”, costituita dai comuni di Ospedaletti, capofila del progetto, e Vallebona. La conferma è giunta in Comune martedì 10 marzo e rappresenta un passaggio decisivo per l’avvio concreto della comunità energetica nata per favorire la produzione e la condivisione di energia rinnovabile sul territorio.

“Si tratta di un passaggio fondamentale e di estrema importanza – sottolinea il sindaco Daniele Cimiotti – frutto di un lavoro portato avanti con determinazione dai nostri uffici e con l’apporto fondamentale dell’ingegner Fabiano Boeri e di IRE Liguria e che porterà grandi benefici anche in termini economici a tutti i soggetti che vorranno far parte della nostra CER”. Il progetto affonda le sue radici a circa due anni fa, quando i due comuni avevano partecipato e vinto un bando regionale, in collaborazione con IRE – Infrastrutture Recupero Energetico, per la creazione di una comunità energetica che coinvolgesse il territorio.

Il piano prevede la realizzazione di diversi impianti fotovoltaici nei due comuni. Tra questi, il Comune di Ospedaletti ha già ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto sul tetto delle scuole De Amicis, con una potenza complessiva di 40 kWh. Nel frattempo è stato già realizzato anche il primo impianto privato, capace di produrre 3,7 kWh, accreditato da Enel Distribuzione e ora in attesa dell’attivazione ufficiale del primo “prosumer”, cioè un soggetto che produce e allo stesso tempo consuma energia all’interno della comunità. Con il via libera del GSE, il Comune invita ora cittadini, imprese, artigiani ed esercenti a valutare l’ingresso nella CER.

“Tutti i privati cittadini e le imprese possono diventare soci – spiega il sindaco Cimiotti – sia come produttori, come produttori-consumatori oppure come semplici consumatori. Questi ultimi potranno associarsi senza pagare nulla e ottenere comunque un risparmio sulla bolletta della luce”. Per illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dalla comunità energetica, l’amministrazione comunale sta organizzando un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Gli interessati possono nel frattempo rivolgersi al funzionario comunale incaricato, il dottor Andrea Bonfà, per ricevere tutte le informazioni su come aderire alla nuova comunità energetica Cernova.