Sanremo: la revoca del divieto di balneazione fa discutere in maggioranza, la vignetta "Eravamo al mare ad Arma"

Non è stata particolarmente gradita, da buona parte della maggioranza, la richiesta di maggiore tempestività nelle informazioni da parte del comune, in occasione della revoca de divieto di balneazione di martedì sera, venuto alla luce solo ieri mattina prima della pubblicazione dell’ordinanza.

La tensione era palpabile, ieri mattina in comune da parte di diversi esponenti della maggioranza per il comunicato diffuso dal gruppo ‘Sanremo al Centro’ (Il Grande, Cutellè e Ormea) che chiedeva spiegazioni all’Amministrazione sul motivo della mancanza di informazione da parte di palazzo Bellevue in merito.

Secondo le dichiarazioni di buona parte della maggioranza, l’informazione da Arpal sulla qualità delle acque è arrivata in Comune alle 18.45, in un giorno in cui al pomeriggio non è previsto il cosiddetto ‘rientro’ dei dipendenti. Nonostante questo, buona parte degli stabilimenti balneari interessati sono stati informati dagli Assessori competenti via telefono ieri mattina.

Sul ‘caso’ il noto umorista sanremese Palex ha dato un suo colpo di pennello con una vignetta. Ora l’Amministrazione dovrà dirimere la ‘maretta’ che si è creata ieri in maggioranza, anche in funzione del Consiglio comunale convocato per domani.