La Provincia affida il trasporto pubblico a Rt per 5 anni: Gabriele Amarella "Giornata importante, obiettivo migliorare la qualità"

"E stata una giornata importante: si conclude infatti un lungo percorso, talvolta difficile che ci porta finalmente all affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nella nostra provincia. Riviera trasporti ha fino ad ora gestito il servizio in regime di proroga emergenziale e con questo atto di deliberazione del consiglio provinciale, dal 1° luglio avrà l'affidamento diretto per una durata di 5 anni ".

Sono le parole del Consigliere provinciale Gabriele Amarella, durante l'assise di ieri. "Abbiamo sempre ritenuto come provincia che la modalità di affidamento del servizio in house fosse la più confacente al pubblico interesse. Una soluzione che tiene vivo il piano concordatario: se fosse saltato il piano e avessimo fatto subito la gara d appalto riviera trasporti sarebbe andata incontro al fallimento".

"Siamo felici - termina Amarella - perché non dobbiamo dimenticare da dove eravamo partiti: abbiamo salvato una società sull'orlo del fallimento, rimodulato accordi di programmi con i comuni fermi dal 2014, ottenuto un contributo regionale maggiore di quello ricevuto prima che non era equo rispetto alle altre tre province della nostra regione, e abbiamo fatto fronte ad una carenza di autisti e una flotta di pullman obsoleti. Il nostro obbiettivo era ed è quello di migliorare la qualità del trasporto, attraverso una pianificazione seria e finanziariamente sostenibile".