Ars Longa si presenta: Musica e Arte per la Festa della Musica a Ospedaletti

L'associazione culturale Ars longa, costituitasi da soli 2 mesi in Ospedaletti, occupandosi della divulgazione di qualsiasi forma d'arte e bellezza artistica, ha il piacere di presentarsi sabato 21 giugno, nell'ambito della Festa della musica. L'associazione ha aderito al circuito nazionale promosso dal ministero della cultura e dalla commissione europea come organizzatrice dell'evento musicale che si terrà in Ospedaletti, presso il portico del Comune, in P. zza S. Giovanni e nei pressi di alcuni locali che ringraziamo per il sostegno ricevuto: Il Golfo di Napoli, Alexandra, Stop&Go, Il Baffo, La Playa. Allievi ed insegnanti di scuole di musica del territorio: Accademia musicale di Ospedaletti e Sanremo musica 2000, animeranno la giornata dalle h.18.30. I componenti dell'associazione: Simone Giacon presidente, Amelia Tosca Cimiotti vicepresidente e tesoriere, Giulia Cazzola segretario, Fiorentina Cimiotti, Franco Bianchi, Cristina Crespi e Licia Millina Villa consiglieri, saranno a disposizione per dare informazioni sulle finalitá dell'associazione. Momenti di condivisione, aggregazione, conoscenza ed incontro accompagnati da note e canti, vi aspettano.