Tunnel del Tenda, apertura fissata per il 27 giugno alle 18: Bucci conferma l’orario a Vallecrosia

Sarà alle ore 18 di venerdì 27 giugno l’atteso momento in cui il nuovo tunnel del Colle di Tenda verrà finalmente riaperto al traffico. L’annuncio dell’orario preciso è arrivato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, nel corso della tappa a Vallecrosia del suo tour istituzionale in provincia di Imperia.

Si tratta della conferma ufficiale di quanto già preannunciato l’8 maggio scorso dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il Question Time in Senato: la nuova galleria, infrastruttura strategica per i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, entrerà in funzione il 27 giugno, inizialmente con traffico a senso unico alternato regolato da semaforo.

La cerimonia di inaugurazione, secondo quanto indicato dal MIT, vedrà la partecipazione dello stesso Salvini e del suo omologo francese Philippe Tabarot. L’apertura del Tenda-bis arriva dopo anni di ritardi, interruzioni e rimpalli, ed è destinata a rappresentare un passaggio cruciale per la mobilità dell’intero arco alpino occidentale.

L’opera si inserisce in un quadro più ampio di ripristino dei grandi collegamenti transalpini, già segnato lo scorso 1° aprile dalla riattivazione della galleria ferroviaria del Frejus, che ha permesso il ritorno del traffico internazionale tra Milano e Parigi.

Con il Tenda pronto a riaprire, si chiude (almeno in parte) una delle pagine più complesse delle infrastrutture italo-francesi, molto sentita soprattutto nelle province di Cuneo e Imperia. L’apertura serale del 27 giugno rappresenterà così non solo un atto simbolico, ma l’avvio di una nuova fase per i flussi economici, turistici e sociali lungo l’asse ligure-piemontese-nizzardo.