Tour del governatore Bucci nella nostra provincia: start da Imperia e incontro finale a Ventimiglia al cantiere della passerella

Domani, giovedì 19 giugno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà in visita nell’imperiese per una serie di incontri sul territorio. Alle 10.15 punto stampa nella sede del Comune di Imperia (viale Matteotti 157) dopo l’incontro con il sindaco della città Claudio Scajola.



A seguire, il presidente Bucci sarà a Diano Marina (ore 10.45) dove incontrerà il sindaco Cristiano Zà Garibaldi e, alle 12, a Pieve di Teco per una riunione con il primo cittadino Enrico Pira e i sindaci dei comuni delle valli Arroscia e Impero. Alle 15 il presidente sarà a Badalucco per un incontro con sindaco Matteo Orengo e i sindaci della valle Argentina.



Alle 16 previsto un incontro con il sindaco di Sanremo Alessandro Mager nella Città dei Fiori e, alle 17, riunione a Vallecrosia con il sindaco Fabio Perri.



Alle 17.45 a Ventimiglia, punto stampa con il sindaco della città Flavio Di Muro presso il cantiere della passerella (Lungoroja Rossi, angolo via della Repubblica), con illustrazione del progetto.



A seguire, incontro nella Sala consiliare del Comune con i sindaci del comprensorio.