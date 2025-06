'Ospedaletti insieme': "Tanti problemi nella nostra cittadina e nessuna soluzione dall'Amministrazione"

‘Ospedaletti Insieme’, gruppo di minoranza in Consiglio comunale nella città delle rose, chiede risposte all’Amministrazione su una serie di problemi per i quali sono anche state presentate proposte e interpellanze formali.

“Ad oggi, su gran parte di queste – sostiene il gruppo - non abbiamo ricevuto risposte concrete né visto risultati tangibili”. ‘Ospedaletti insieme’ ha realizzato un elenco delle problematiche.

Verde pubblico: tolti i V.O.S., che operano senza una programmazione strutturata, Ospedaletti rischia di trovarsi in uno stato di abbandono. Si tagliano alberi, ma non vi è una politica di cura del verde in modo organico. Ci sono stati proclami su uno staff del Sindaco incaricato: ma sono mai stati ascoltati o interpellati?

Campetto di Vallegrande: è passato un anno dalla nostra richiesta di renderlo fruibile per i bambini. È stata la prima cosa che abbiamo chiesto subito dopo le elezioni. Eppure, a distanza di un anno, il campetto è ancora ‘parcheggiato con le quattro frecce’. Non poteva essere reso utilizzabile da subito?

Acqua: un problema serio per la cittadinanza, ma senza una reale presa di posizione da parte dell'amministrazione. Un problema che sembra interessare poco il nostro Comune.

Semafori intelligenti: forse sarebbe il caso di installare semafori ‘meno intelligenti’, ma più funzionali. Oggi non funzionano per settimane intere, rendendo pericolosa la circolazione. Abbiamo proposto la realizzazione di una rotatoria: sta andando avanti l’iniziativa?

Strade e marciapiedi: permane l’incapacità di garantirne una condizione decorosa e sicura.

Farmacia comunale: si ipotizza una spesa di circa 500.000 euro per un servizio che già esiste e potrebbe semplicemente essere migliorato, senza che siano state valutate serie alternative.

Centro Anziani: un progetto completamente naufragato nel nulla. Forse un progetto da campagna elettorale, svanito nel silenzio dell’amministrazione, che non ha saputo gestire la trattativa con concretezza?

Piazza San Giovanni: opera visivamente riuscita, ma l’intervento era già stato pianificato: bastava solo cantierarla.

Via Roma: un risultato su cui si potrebbe aprire un ampio dibattito. Il risultato ottenuto giustifica davvero il notevole importo speso?

Parcheggio coperto: un investimento gravoso, che doveva autopagarsi con gli incassi. Ad oggi, è pressoché in perdita anche per le spese di gestione, con una sanzione in contestazione presso l’Agenzia delle Entrate e una causa pendente. Ma il parcheggio funziona davvero?

Nuova palestra outdoor: oltre 100.000 euro dalla Regione e 110.000 euro dagli ospedalettesi per… non è ancora chiaro per cosa. Inaugurata come un trofeo, è però chiusa e priva di un programma per il suo utilizzo.

Tennis: un bando di fatto ‘fallito’, mai entrato a pieno regime in 5 anni. Una realtà storica cittadina di fatto azzerata. Forse dovevano essere fatte scelte diverse all’origine?

Spazzatura: nessun miglioramento ottenuto con la ditta incaricata. Si continua a lasciare tutto com’è. Il Sindaco è in carica da 6 anni: non possiamo accettare che si continui a dare la colpa a chi c’era prima. Servono soluzioni.

Bandi per spiagge attrezzate: due spiagge rischiano di restare chiuse. Bandi non fatti, opere di manutenzione non eseguite, un patrimonio che si svaluta, mancati incassi e mancati servizi. Per quali ragioni? Nessuna comunicazione. Serve trasparenza!

Porto: anche in questo caso, una nostra segnalazione iniziale non è stata presa in considerazione. Il risultato? Tempo, denaro ed energie sprecati. (Sì, perché il lavoro dei dipendenti si paga…). Non bastano riunioni di un’ora pubblicizzate con proclami: un progetto va condiviso e costruito passo dopo passo. I tempi si allungano, e siamo ancora in attesa.

Caserma dei Carabinieri: tanto annunciata da tutti i sindaci, ad oggi resta solo una promessa. Per fortuna esiste un progetto ereditato dalle precedenti amministrazioni, ma resta da capire come si stia procedendo davvero.

Ciclabile: siamo l’unico Comune ad essersi ricomprato la competenza sulla ciclabile. Siamo davvero il Comune più furbo?

Villa Sultana: tante parole, nessun fatto.

Byblos: altro mega-progetto da campagna elettorale, svanito nel nulla.

Piccadilly: mai presa in considerazione la possibilità di ristrutturarlo e restituirlo alla comunità. Un’occasione persa, una risorsa non valorizzata, nessun progetto concreto del Comune.

Manifestazioni: come al solito, il calendario approvato a fine maggio. Come si pensa di attrarre presenze e pubblicizzarlo, quando si è in ritardo rispetto a tutti gli altri comuni turistici? Ricordate le manifestazioni di una volta? Noi sì. Ora, continuiamo ad aspettare.

Politiche giovanili, sociali e per la disabilità: domande senza risposte. Politiche giovanili? Sociale? Disabilità? Temi che richiedono un’assunzione di responsabilità seria, ma che non vengono affrontati. Abbiamo richiesto la convocazione della commissione sociale: è passato un anno e non si è mai riunita, neppure per la sua costituzione. Lo riteniamo vergognoso. Si vive solo di appartenenza, ma la sostanza dov’è rimasta?

“Riteniamo doveroso – termina ‘Ospedaletti insieme - rendere conto di quanto segnalato nel tempo, perché crediamo in un’amministrazione trasparente, partecipata e vicina ai cittadini. Troppe questioni sono rimaste senza risposta, troppe promesse sono state disattese. Continueremo a vigilare e proporre, perché Ospedaletti merita molto di più”.