Jazz, tango e classica: il 21 giugno “Festa della Musica” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Maestro Enrico Intra

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara a dare inizio all’estate con un gemellaggio culturale tra Milano e Sanremo nel segno della Musica e del Jazz.

Un’idea del M° Enrico Intra nata per rafforzare il legame storico che unisce le due città su molteplici fronti e che vede la collaborazione tra gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Sanremo e di Milano, guidati rispettivamente da Enza Dedali e Tommaso Sacchi. Due gli appuntamenti in programma: il primo a Sanremo il 21 giugno alle ore 18:00, il secondo a Milano il 22 giugno alle ore 21:00 nell’ambito della rassegna “Estate al Castello”.

Entrambi i concerti vedranno protagonista il Trio Intra, affiancato dal quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. La serata milanese sarà arricchita dalla presenza di Frida Bollani, in omaggio ai settant’anni di carriera del Maestro Intra.

Il programma sanremese di sabato si aprirà con Ossimoro, una suite di 17 improvvisazioni jazz per pianoforte e quartetto d’archi. Il Maestro Intra dialogherà al pianoforte con l’ensemble d’archi in un'esplorazione di generi musicali che mescolerà improvvisazione jazz con elementi classici. A seguire, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Stefano Cencetti, eseguirà la Serenata per archi op. 20 di Edward Elgar (1892), una delle composizioni più amate del repertorio inglese. Il concerto proseguirà con una selezione di brani di Astor Piazzolla, trascritti per sassofono e orchestra d’archi. Solista d’eccezione Gaetano Di Bacco, sassofonista di fama internazionale con oltre 1.700 concerti in carriera, docente al Conservatorio di Pescara e direttore artistico della Camerata Musicale di Sulmona.

In chiusura, spazio alla giovinezza creativa di Benjamin Britten con la sua Simple Symphony, composta a soli vent’anni su temi della sua infanzia: una partitura luminosa, dal sapore barocco e dall’eleganza intramontabile.

Biglietti: ingresso al concerto delle 18:00 con biglietto unico a 5€, acquistabile online su www.sinfonicasanremo.it, su www.liveticket.it oppure direttamente alla cassa del Teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo. La Festa della Musica riprenderà alle 21:00 al Teatro dell’Opera del Casinò, con il concerto a ingresso libero della Giovane Orchestra “NOTE LIBERE” della Riviera dei Fiori, che proporrà un omaggio a Ennio Morricone, eseguendo alcune delle colonne sonore più amate della storia del cinema.