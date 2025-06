Sulle ali del vento e dei sogni: l'esperienza dei giovani dell'Istituto Tecnico Nautico Statale di Imperia a bordo della Vespucci (foto)

Nel cuore blu del Mediterraneo, dove il vento profuma di storia e le onde raccontano tradizioni secolari, due studenti dell'Istituto Tecnico Nautico Statale "Andrea Doria" di Imperia, Paolo Scevola e Angelica Borea, hanno avuto l'onore di salire a bordo della leggendaria nave scuola "Amerigo Vespucci". Un privilegio reso possibile grazie all'impegno congiunto della società STA-Italia (Sail Training Association Italia), della Marina Militare e di un sistema educativo sempre più attento a coniugare teoria e vita vissuta.

Il tour del Mediterraneo della Vespucci, definita da molti la nave più bella del mondo, non è solo un viaggio tra porti e coste affascinanti. È, soprattutto, un'esperienza educativa e trasformativa. La Vespucci, ancora oggi nave scuola della Marina Militare Italiana, apre le sue vele e le sue porte a giovani provenienti da tutta Italia, permettendo loro di vivere in prima persona la vita di bordo, tra manovre, turni di guardia, formazione tecnica e lezioni di vita.

La STA-Italia, associazione fondata dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, si dedica da anni alla promozione della cultura marittima tra i giovani dai 16 ai 26 anni. Non una scuola di vela, ma una vera e propria scuola di vita, che attraverso imbarchi su grandi velieri come la Vespucci, trasmette valori fondamentali quali la disciplina, la solidarietà, il senso del dovere e il rispetto delle regole.

Durante alcune tappe del tour mediterraneo, dieci giovani, zaino in spalla e sogni in testa, sono saliti a bordo della Vespucci. Provenienti da istituti nautici di Carrara, Molfetta e Imperia, hanno vissuto giorni intensi, scanditi dal ritmo del mare e dalle attività quotidiane della vita di bordo. Paolo e Angelica, seguiti dal docente del "Doria" Prof. Timm, hanno rappresentato con orgoglio la Liguria e l'eccellenza dell'istituto imperiese.

"Il mio imbarco è iniziato il 20 maggio ed è terminato il 5 giugno. Abbiamo toccato i porti di Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno. È stata un'esperienza molto significativa e formativa, soprattutto perché abbiamo vissuto la vera essenza della vita di bordo. Ciò che porterò sempre con me sono i legami personali che si sono sviluppati attraverso la condivisione dei momenti di fatica, di stanchezza, ma anche di felicità", racconta Paolo.

"L’esperienza sull’Amerigo Vespucci è stata davvero speciale. Sapevo subito che sarebbe stata un’opportunità unica e in quei pochi giorni ho migliorato le mie capacità comunicative e di autogestione. È stata l’esperienza più significativa dell’anno scolastico, mi ha fatta crescere sotto molti aspetti lasciandomi emozioni indimenticabili", aggiunge Angelica.

Il Prof. Timm, docente di Laboratorio Macchine del Nautico "Andrea Doria", sottolinea il valore dell'iniziativa: "Imbarcarsi sull'Amerigo Vespucci ha rappresentato per i nostri allievi un'occasione unica di crescita personale e professionale. Oltre alla formazione pratica, l'esperienza ha offerto la possibilità di sviluppare competenze in ambito nautico e di contribuire a mantenere viva la tradizione e la storia della Marina Militare Italiana."

Entusiasta anche il dirigente scolastico del Polo Tecnologico Imperiese, Prof. Giovanni Battista Siffredi: "Siamo orgogliosi che l’associazione STA Italia abbia scelto due studenti del nostro corso Trasporti e Logistica A. Doria (ex nautico) per partecipare a un’esperienza di imbarco sulla nave scuola Amerigo Vespucci, emblema della tradizione navale italiana. Riconosciamo e condividiamo pienamente il valore formativo e orientativo di questa esperienza. Il nostro istituto promuove attivamente attività di imbarco e collaborazioni con le principali compagnie di navigazione nonché la partecipazione alle attività Sailor organizzate annualmente da USR Liguria, convinti che la dimensione pratica e immersiva – sia nell’ambito di coperta che di macchine – rappresenti un elemento fondamentale per la motivazione degli studenti e per la costruzione di un percorso di studi efficace e coerente con le reali esigenze del settore."

Il soggiorno a bordo non è stato una semplice gita scolastica, ma un vero battesimo del mare: le vele spiegate, le manovre in coperta, le lezioni tecniche, la vita di bordo, tutto ha contribuito a scolpire nei giovani un ricordo indelebile e una nuova consapevolezza.

In un'epoca in cui tutto sembra veloce e digitale, vivere a bordo di una nave storica come la Vespucci restituisce valore al tempo, alla manualità, al lavoro di squadra, al contatto umano e con la natura. È un'esperienza che nutre lo spirito, rinforza il carattere e alimenta la passione per il mare.

Il tour della Vespucci nel Mediterraneo non è solo una vetrina della tradizione navale italiana, ma anche un ponte verso il futuro, costruito con le mani e i sogni dei nostri giovani. Perché il mare, come la vita, si impara vivendolo.

E STA-Italia guarda avanti: dopo l’Amerigo Vespucci, è già pronta ad accogliere nuovi allievi a bordo della nave scuola Palinuro. Perché ogni viaggio è un seme piantato nel cuore di chi ha il coraggio di salpare.



Roberto Pecchinino